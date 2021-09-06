Пострадавших спасли другие отдыхающие, их вещи так и остались под завалом.

На территории оккупированного Крыма под Севастополем в поселке Любимовка произошел оползень на нудистском пляже.

Об этом сообщает «Типичный Крым».

«Спасенным довольно серьезно досталось, лежат, стонут. Их вещи так под грунтом и остались», - сказано в сообщении.

По данным очевидцев, при сходе грунта пострадали женщина и мужчина. Этих людей засыпало песком. Им на помощь пришли находящиеся на пляже отдыхающие. Они откопали пострадавших. На место происшествия прибыли спасатели и машина скорой помощи. После того, как пострадавшие получили первую помощь, их передали врачам в машине скорой помощи.

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