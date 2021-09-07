В оккупированной Луганской области на шахте "Красный партизан" в аварии пострадали 19 человек и девять погибли.
Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным издания, трагедия произошла 6 сентября. Причиной смертельного происшествия стал обрыв каната транспортной клетки. В ней в момент аварии находились 25 человек.
Шахтеров, которые получили различные травмы в происшествии отвезли в центральную больницу Должанскую. Пациентов разместили в травматологическом отделении. Погибших шахтеров также уже достали из шахты. Часть горняков остались заблокированы на месте происшествия. Им помогают выбраться местные спасатели.
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Следует сказать, что шахта "Красный партизан" находится на территории города Вознесеновка. В настоящее время его контролируют сепаратисты из так называемой «ЛНР». «Красный партизан» — это угледобывающее предприятие. Шахта обладает статусом градостроительного предприятия. Разрабатывать эту шахту начали еще в тридцатые годы прошлого века. В 1941 году прекратили работы на объекте, а стволы законсервировали. В 1945 году к разработке проекта шахты «Красный Партизан» решили вернуться. Власти Украины утратили контроль над объектом в 2014 году. В 2017 году управление предприятием захватили представители террористической группировки "ЛНР".
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