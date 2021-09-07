В результате аварии погибли, предварительно, девять человек.

В оккупированной Луганской области на шахте "Красный партизан" в аварии пострадали 19 человек и девять погибли.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, трагедия произошла 6 сентября. Причиной смертельного происшествия стал обрыв каната транспортной клетки. В ней в момент аварии находились 25 человек.

Шахтеров, которые получили различные травмы в происшествии отвезли в центральную больницу Должанскую. Пациентов разместили в травматологическом отделении. Погибших шахтеров также уже достали из шахты. Часть горняков остались заблокированы на месте происшествия. Им помогают выбраться местные спасатели.

Следует сказать, что шахта "Красный партизан" находится на территории города Вознесеновка. В настоящее время его контролируют сепаратисты из так называемой «ЛНР». «Красный партизан» — это угледобывающее предприятие. Шахта обладает статусом градостроительного предприятия. Разрабатывать эту шахту начали еще в тридцатые годы прошлого века. В 1941 году прекратили работы на объекте, а стволы законсервировали. В 1945 году к разработке проекта шахты «Красный Партизан» решили вернуться. Власти Украины утратили контроль над объектом в 2014 году. В 2017 году управление предприятием захватили представители террористической группировки "ЛНР".

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