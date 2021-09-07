Жителей многоэтажки по улице Димитрова, 20 в Херсоне оказались под террором собаки бойцовской породы
Женщина специально натравливает свою бойцовскую собаку на людей и животных возле дома и в его окрестностях. Жители не выдержали и составили коллективное заявление на хозяйку собаки.
Об этом сообщает местное издание Kherson.net.ua.
Хозяйка часто приводит своего пса без намордника на стадион школы №55, которая находится недалеко от дома. На стадионе играют дети и все они оказываются в опасности, если рядом бегает агрессивный пес. Когда что-то на прогулке происходит не по ее сценарию, она выкрикивает ему команду "фас!".
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Жертвами собаки регулярно становятся дворовые коты, бездомные собаки. Бойцовский пес с ними быстро расправляется.
На замечания местных жителей женщина реагирует агрессивно. Поэтому они решили объединиться и написать коллективное заявление в правоохранительные органы. В первую очередь жильцы просят обязать хозяйку надевать на собаку намордник на прогулках в общественных местах.
Стоит отметить, что в правилах выгула собак говорится, что во время прогулки собака должна быть на поводке. А собаки больших размеров и опасных пород – на поводке и в намордниках
Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.
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