Нападавшего задержали и доставили в ближайше отделение полиции

В Днепре замечания о отсутствие маски у одного из покупателей супермаркета закончилось стрельбой. Один из мужчин выстрелил в другого из пистолета "Флобера" под девизом "нет маски - будешь наказан".

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел вчера, 7 сентября, около 20:30 на Тверской. Один из клиентов магазина сделал замечание другому об отсутствии маски. Завязалась словесная перепалка, а потом один из мужчин выстрелил из "Флобера" в человека без маски. Выстрел прозвучал около 20.30 вечера.

По предварительной информации, пострадавший получил травму под правым глазом. Стрелком оказался 43-летний местный житель. Кроме пистолета с собой у него был газовый баллончик и электрошокер. Нападавшего задержали и доставили в районное отделение полиции.

Стоит отметить, умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.