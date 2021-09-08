Во Львовской области футбольный матч между командами из Чемеринцев и Неделиски перерос в массовую драку.

Видео опубликовали в социальных сетях.

По данным свидетелей, потасовка произошла во время матча Второй лиги Перемышлянского района, в котором участвовали две сельские команды. Конфликт начался с претензий, высказанных болельщиками из Неделиски. Они ополчились на бокового арбитра, защитившего гол.

Игроки Чемеринцев решили после скандала не продолжать матч. Так началась масштабная драка. В потасовке решили поучаствовать болельщики, а также сам судья. Один из футболистов получил особенно серьезные травмы. Дело в том, что в него голкипер соперников, влетел с ногой, выставленной вперед. Видеозапись драки превратилась в вирусную. Ее посмотрели более 3,5 тысяч человек.

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Происшествие правоохранители квалифицировали, как хулиганство и уже начали уголовное производство. Виновные могут провести в заключении до четырех лет. Сейчас расследование преступления продолжается.

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