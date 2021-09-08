Во Львовской области футбольный матч между командами из Чемеринцев и Неделиски перерос в массовую драку.
Видео опубликовали в социальных сетях.
По данным свидетелей, потасовка произошла во время матча Второй лиги Перемышлянского района, в котором участвовали две сельские команды. Конфликт начался с претензий, высказанных болельщиками из Неделиски. Они ополчились на бокового арбитра, защитившего гол.
Игроки Чемеринцев решили после скандала не продолжать матч. Так началась масштабная драка. В потасовке решили поучаствовать болельщики, а также сам судья. Один из футболистов получил особенно серьезные травмы. Дело в том, что в него голкипер соперников, влетел с ногой, выставленной вперед. Видеозапись драки превратилась в вирусную. Ее посмотрели более 3,5 тысяч человек.
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Ранее мы сообщали, что в Харькове пенсионера-уборщика в возрасте 67 лет жестоко избили. Группа людей напала на 67-летнего мужчину. Он убирал сад Шевченко, используя специальную технику. Нападение произошло 6 сентября, утром. Технику нападавшие успели повредить.
нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— неможливо (@your_melanie) September 6, 2021
Происшествие правоохранители квалифицировали, как хулиганство и уже начали уголовное производство. Виновные могут провести в заключении до четырех лет. Сейчас расследование преступления продолжается.
Напомним, что харьковчанин регулярно издевался над своим 71-летним отцом
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