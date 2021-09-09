Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус.

В ВОЗ заявили, что полностью победить коронавирус вряд ли получится.

Такое заявление сделал Майк Райан исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, - передает CNBC.

«Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно», - отметил Райан.

По словам эксперта, наиболее вероятно, что коронавирус сохраниться на земле и продолжит развиваться так, как это сегодня происходит с вирусом гриппа. Райан подчеркнул, что территории тех стран, в которых жители не успели вакцинироваться, мутация коронавируса продолжится.

Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил, что сейчас пандемия коронавируса вышла на плато. В неделю регистрируют 4,5 миллиона новых случаев коронавируса по всему миру.

В ВОЗ наиболее опасным, из известных на сегодняшний день, признали Дельта-штамм коронавируса. Эту информацию подтвердила Мария ван Керкхове, глава группы ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

Причина опасности этого вируса в его передаваемости, интенсивность которой в два раза выше, чем у изначальной версии вируса. Мария ван Керкхове сообщила, что штамм mu, найденный в Колумбии, способен, согласно некоторым исследованиям, уклоняться от действия вакцин и природного иммунитета человека.

"У нас был шанс в начале этой пандемии. Эта пандемия не должна быть такой ужасной", – признала Мария ван Керкхове.

Напомним, что ужесточение карантина может произойти с 13 сентября

Как сообщала Politeka, одесситов предупредили об ужесточении карантина с 13 сентября

Также Politeka писала, что карантин в Украине могут усилить