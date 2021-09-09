Что сейчас с певцом

Певец Андрей Губин, звезда 90-х, сейчас придерживается затворнического образа жизни, в которой нет места светским мероприятиям и даже блогу в соцсети

Тем не менее изредка он соглашается на короткие интервью, чем радует своих поклонников. В интервью изданию «АиФ» 47-летний артист рассказал о своем состоянии и лечении, которое к сожалению удачным не назовешь.

Как известно, Андрей Губин страдает от тяжелой болезни —левосторонней прозопалгии лица. Этот недуг вызывает боли и судороги, а развиваться он может из-за постоянной усталости и стресса.

Андрей Губин больше не выглядят как мальчик-бродяга😟 pic.twitter.com/z0EklwACfW — Житель Саратова (@again4saratov) October 22, 2020

Недавно артист проходил лечение в Египте, однако его состояние особо не улучшилось.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», — поделился певец.

Сейчас Губин уже находится в России, где живет с любимой девушкой.

Артист признался, что в последнее время работал над несколькими композициями. Правда, они пока еще не доведены до ума, но Губин не собирается их бросать.

Сейчас исполнитель в поисках нового дома в тихом месте, где ему никто не будет мешать заниматься музыкой.

«Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте», — рассказал Губин.

Хотя Андрей Губин не ведет блог в Сети, фото с ним можно увидеть на фан-страницах.

Напомним, как сегодня выглядят и куда пропали Апина, Овсиенко, Буланова и другие любимые звезды 90-х: «Верните Губина на сцену»

Как сообщала Politeka, близкий друг раскрыл, что случилось с Андреем Губиным: «три дня назад у него…»

Также Politeka писала, что горе обрушилось на Юрия Шатунова, "Белых роз" фанаты больше не услышат: Разин раскрыл подробности.