В Киеве задержали банду, члены которой организовали в Днепропетровской области схему по заключению людей в трудовое рабство.
Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
По данным правоохранителей, участники банды действовали на территории железнодорожных вокзалов Одессы, Днепра и Киева. Там они искали людей, которые находятся в трудном финансовом положении.
Особое внимание обращали на тех, кто не имеет постоянного места жительства. Своих жертв участники незаконного объединения приглашали в Днепропетровскую область на работу.
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Работу обещали связанную с выращивание сельскохозяйственной продукции. Кроме того, рабочие должны были получить от 3 тыс. до 4 тыс. грн. в месяц, трехразовое питание и бесплатное жилье.
Завербованных людей в Днепропетровскую область отвозили на микроавтобусах. Там их размещали в полуразвалившихся домах на территории одной из агрофирм. Правоохранители выяснили, что каждый день по 12 – 16 часов людей привлекали к работе на складе либо в поле во время сбора урожая.
Денег за работу своим жертвам организаторы схемы не платили, им выдавали только еду 2 – 3 раза в сутки и алкоголь. Всего в рабстве содержали 120 человек. Правоохранителям удалось задержать пятерых подозреваемых.
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