В Днепре пожилая женщина избила семилетнего мальчика за то, что он с другими детьми играл не в своем дворе.
Об этом сообщает «Информатор».
По данным правоохранителей, мальчику потребовалась помощь прибывших на место медиков, но ее оказали сразу, не забирая ребенка в больницу. После столкновения с бабушкой у мальчика припухли глаза и оказалось поцарапано лицо.
Напала на ребенка 72-летняя женщина. Ее разозлило то, что мальчик на территории чужого двора играл в футбол, при этом мяч залетел в палисадник пожилой женщины. Мать ребенка рассказала, что, потеряв мяч, ребенок отправился за ним на клумбу. В определенным момент, чтобы достать необходимый ему предмет, ребенок присел. В этот момент бабушка подошла сзади к мальчику и нанесла ему удар по ногам. Мальчик упал. Пришедшая в ярость бабушка решила избивать его, нанося удары в живот. Школьник встал. Пожилая женщина начала трясти его, схватившись за шею. Мяч бабушка забрала, забросив его в подъезд.
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После избиения школьника соседи женщины также занялись его травлей. Они начали кричать, что он находится в их дворе, а дети, которые живут в других домах должны играть на своей территории. Родители школьника написали заявление в полицию. Квалификация преступления в настоящее время остается неизвестной.
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