Внучка легендарной актрисы Людмилы Гурченко 37-летняя Елена Королева серьезно встревожила своим состоянием

Еще недавно внучка Гурченко рассказывала о нежных чувствах к певцу Прохору Шаляпину и рассказывала, что рядом с ним расцвела, но все резко изменилась. Несколько недель назад 37-летний Шаляпин сыграл свадьбу в США с 42-летней миллионершей. И после этого Елену будто бы подменили, рассказала экс-пиар-менеджера Елены Анна Ломанова, передает «Собеседник».

"Олена останнім часом поводиться дуже дивно. Ми з моєю колегою намагаємося з нею листуватися, але на всі питання вона відповідає, що вийде у вікно. Я не виключаю, що це через весілля Прохора. Можливо, їй дуже погано від того, що її особисте життя не склалося, на Шаляпіна у неї були надії», - розповіла вона.

«Лена в последнее время ведет себя очень странно. Мы с моей коллегой пытаемся с ней переписываться, но на все вопросы она отвечает, что выйдет в окно. Я не исключаю, что это из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась, на Шаляпина у нее были надежды», - рассказала она.

По словам Ломановой, лично свою бывшую подопечную она не видела с начала июля.

Отметим, еще в апреле Елена не скрывала своего счастья.

«Мне классно с Прохором. Он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо! Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной — это главное, иначе все пшик. Да — я с ним и вправду расцвела», — призналась наследница Гурченко в беседе с кр.ru.

В свою очередь Прохор Шаляпин роман с Еленой отрицал.

«С кем не прикоснись — сразу роман. Что с 80-летней актрисой, что с молодежью», — ответил он журналистам. При этом он добавил, что с Королевой их не связывает ничего кроме дружбы. Певец назвал внучку Гурченко прекрасной и неиспорченной девушкой, а также добавил, что поддерживает с ней связь.

Напомним, муж Ирины Билык выполнил предсмертное желание Людмилы Гурченко, вопиющие подробности: "Я не могу даже представить..."

Как сообщала Politeka, грандиозный скандал вызвало фото Людмилы Гурченко в гробу, Лолита "лайкнула": "Чтобы все запомнили ее..."

Также Politeka писала, как выглядят наследники Высоцкого, Одри Хепберн, Софи Лорен и других легенд: с красотой повезло не всем.