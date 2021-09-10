В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью дедушку, который пытался зайти в салон с тачкой.

Об этом сообщает «Запорожье ХЗП».

Кроме этого, водитель накричал на пенсионера матом. Происшествие случилось в маршрутке №85. Другие пассажиры успели заснять происходящее. На кадрах можно увидеть, что пожилой мужчина получил от водителя удар по голове.

«Иди отсюда, задолбал», - проорал водитель дедушке, добавив также мат.

От удара пожилой мужчина упал. Действия водителя вызвали возмущение у других пассажиров. Женщина перегородила собой путь маршрутки, чтобы водитель не смог скрыться. Другие бросились оказывать помощь дедушке, а кто-то вызвал на место полицию. Кроме того, от увиденного у детей произошла истерика. Пострадавшему пожилому мужчине 82 года. На место приехали полицейские.

Большая часть комментаторов обнародованной в сети съемки высказались в защиту пожилого пассажира и обрушились с критикой на водителя. Кто-то из пользователей социальных сетей уверен, что таких людей не должны принимать на работу. Другие подписчики попытались оправдать водителя тем, что у него сдали нервы, отметив при этом, что подобное – не повод для избиения пожилого человека. Местный житель, который уже встречался с этим водителем, сообщил, что он часто превышает скорость при езде.

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