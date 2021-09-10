В Черкассах в апелляционном суде приняли решение оставить под стражей бабушку истерзанного мальчика, сердце которого остановилось после двух недель в коме.

Об этом сообщают «Факты».

После неудачной апелляции в силе осталось решение, принятое Сосновским районным судом Черкасс. 31 августа он приговорил бабушку к 60 суткам содержания под стражей. Пожилую женщину подозревают в том, что она оставила в опасности маленького ребенка, что стало причиной его смерти. Заседание апелляционного суда, как и предыдущее, было закрытым.

«Прокурор в суде доказал обоснованность меры обеспечения уголовного производства, его оправданность и соразмерность для правовой охраны общегражданских прав», - отметили в прокуратуре.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители пытаются в полной мере восстановить картину произошедшей трагедии.

Напомним, что в Черкасской детской больнице 5 сентября умер названный внук подсудимой, которому было семь лет. Мальчик был сыном невестки, которого она родила в первом браке. Мальчика забрали в больницу 24 августа. У него диагностировали многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую. Также в распоряжение правоохранителей попала запись разговора бабушки с одним из диспетчеров скорой помощи.

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