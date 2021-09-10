В Полтаве школьника младших классов поймали на «телефонном терроризме».

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Полтавской области.

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По данным правоохранителей, происшествие случилось 9 сентября. Мальчик позвонил в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что школу заминировали.

Звонок от школьника прозвучал в 16:00. В качестве цели минера он указал общеобразовательную школу №38, расположенную в Полтаве.

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В указанное место отправился экипаж спасателей. На поиски взрывчатки также отправились кинологи, взрывотехники и следователи.

Специалисты не нашли на месте следов мин или взрывчатых механизмов. Правоохранители вычислили «телефонного террориста».

Они установили, что ложный звонок спасателям совершил школьник. При этом, он учится в той школе, о минировании которой сообщил в Госсулужбу.

Известно, что он проходит обучение в одном из младших классов. Полицейские составили административный протокол на родителей ребенка. Их обвинили в неисполнении родительских обязанностей.

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