В одном из сел Львовщины отец по неосторожности переехал собственную дочь

Трагедия произошла в Яворовском районе Львовской области в темное время суток, по информации правоохранителей, около 21:15 вечера, передает прессслужба Национальной полиции Украины во Львовской области.

Как известно, 31-летний водитель микроавтобуса марки "Опель" ехал задним ходом в собственном дворе. Из-за плохой видимости мужчина не заметил своей двухлетней дочери и переехал ребенка. К сожалению, от полученных травм девочка скончалась еще до приезда "Скорой помощи".

На месте происшествия работали местные правоохранители, которые задержали горе-отца в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По информации полицейских, ему грозит до восьми лет лишения свободы и лишение водительских прав на срок до трех лет. Вскоре суд должен избрать ему меру пресечения.

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