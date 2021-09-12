Вождение в нетрезвом состоянии привело к аварии со смертельным исходом на трассе Львов-Луцк

Трагическое ДТП случилось в ночь на 12 сентября возле села Колоденцы Львовской области. Там попал в аварию автомобиль, в салоне которого, кроме водителя, находилась компания из четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовщины, передает Politeka.net.

Автоомобиль Renault Lagun вылетел с дороги и перевернулся. За рулем иномарки находился 22-летний житель Львова, он управлял транспортным средством в пьяном виде.

В результате ДТП погибла 17-летняя девушка, которая находилась в авто вместе с тремя парнями 17, 24 и 26 лет. Все они тоже получили травмы, однако остались живы. Их увезли в больницу.

Водитель не пострадал, его уже задержали полицейские. Молодой человек ждет суда.

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители ищут свидетелей смертельной аварии. ДТП произошло возле заправки «Укрнафта» на Объездной дороге в 17:30. Трагедия случилась в ноябре 2020 года. Водитель ВАЗ сбил пешехода, следуя в село Усатово из Одессы. Пострадавший погиб. По словам родственников по истечению семи месяцев дело прекратили. Однако по решению суда его возобновили, признав постановление следователя об его остановке незаконным. Досудебное расследование продолжается.

К слову, под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.