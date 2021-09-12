Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Олег Верняев пригрозил, что сменит гражданство, если из сборной не уберут людей, которые ему мешают
Об этом спортсмен рассказал изданию
"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся. Все, как говорится, покрыто туманом", - говорит чемпион.
Верняев признался, что ни на что не надеется, но был бы очень рад, если на год сократили срок дисквалификации.
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«Я бы уже в ноябре 2023-го вернулся в строй" - сказал он.
Гимнаст заговорил о возможной смене гражданства. Причиной такого решения он назвал неподходящие условия для подготовки к соревнованиям в нашей стране.
«У нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, «сюсюканья не будет» - будет ультиматум: или я готовлюсь при полном карт-бланше, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать», - заявил Верняев, но при этом отказался уточнять, в какую страну готов переехать.
"Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", - сообщил он.
Отметим, что Олег Верняев принимал участие в двух Олимпиадах. На играх в Бразилии в 2016-м он выиграл золотую и серебряную медали.
В начале года украинского чемпиона на четыре года дисквалифицировали за допинг, в крови спортсмена нашли мельдоний.
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