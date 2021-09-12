Чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Олег Верняев пригрозил, что сменит гражданство, если из сборной не уберут людей, которые ему мешают

Об этом спортсмен рассказал изданию Суспільне-Спорт

"Я пока ничего не афиширую. Разбираемся. Все, как говорится, покрыто туманом", - говорит чемпион.

Верняев признался, что ни на что не надеется, но был бы очень рад, если на год сократили срок дисквалификации.

«Я бы уже в ноябре 2023-го вернулся в строй" - сказал он.

Гимнаст заговорил о возможной смене гражданства. Причиной такого решения он назвал неподходящие условия для подготовки к соревнованиям в нашей стране.

«У нас здесь параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, «сюсюканья не будет» - будет ультиматум: или я готовлюсь при полном карт-бланше, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают. Или отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать», - заявил Верняев, но при этом отказался уточнять, в какую страну готов переехать.

"Если я здесь не нужен, то я пойду туда, где я буду нужен", - сообщил он.

Отметим, что Олег Верняев принимал участие в двух Олимпиадах. На играх в Бразилии в 2016-м он выиграл золотую и серебряную медали.

В начале года украинского чемпиона на четыре года дисквалифицировали за допинг, в крови спортсмена нашли мельдоний.

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