В Запорожской области произошло ДТП с участием местного депутата, который был пьян, сильно пострадал пешеход
Момент аварии попал на видео, сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, вечером 11 сентября пьяный депутат за рулем своего внедорожника снес фонарный столб и наехал на пешехода.
Авария произошла в Бердянске на Мелитопольском шоссе.
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В полиции сообщили, что водитель автомобиля BMW Х5 находился в состоянии алкогольного опьянения и после наезда пытался скрыться с места преступления. Однако правоохранители не стали называть его имя и фамилию.
В тоже время очевидцы на видео сообщили, кто был за рулем внедорожника. Виновником аварии стал действующий депутат городского совета Николай Рудницкий.
Неравнодушные граждане задержали депутата и передали его правоохранителям.
«Пешехода в тяжелом состоянии оперативно госпитализировали в больницу. Мужчину прооперировали и он уже пришел в себя», - говорится в сообщении.
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