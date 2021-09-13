Со мной ничего не случилось.

В Нью-Йорке на вручении премии MTV VMA Конор МакГрегор подрался с Пулеметом Келли.

Видео с места событий опубликовали очевидцы.

Перед мероприятием гости и звезды начали позировать на красной дорожке. Тогда и произошел конфликт. Когда под объективы камер вышла актриса Меган Фокс со своим бойфрендом, рэпером Machine Gun Kelly ирландский боец Конор Макгрегор набросился на рэпера. Он пытался прорваться через охрану. Когда ему не удалось этого сделать, вылил стакан с водой на рэп-исполнителю. Агрессивное поведение Макгрегор объяснил неприятием внешнего вида артиста.

«Со мной ничего не случилось. Я дерусь только с настоящими бойцами. С теми, кто может драться», - прокомментировал конфликт Макгрегор.

Он добавил, что не дерется с белыми мелкими ванильными рэпперами. Макгрегор добавил, что ничего не знает о об исполнителе, только то, что он встречается с Меган Фокс.

В местных СМИ появилась также информация о том, что конфликт начался, когда Конор, подойдя к исполнителю, попросил его о совместном снимке, но рэпер ему отказал. С этого и начался скандал. Драки удалось избежать благодаря охранникам, которые растащили противников. Очевидцы рассказали, что Макгрегор готов был махать кулаками, а его удержать оказалось трудно.

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