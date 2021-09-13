В Чернигове автолюбитель сделал огромный кабриолет из собственного Jeep Commander.

Об этом сообщает Topgir.

Обновленная машина стала похожа на Rolls-Royce. По словам владельца, силовой агрегат автомобиль получил от марки Mercedes-Benz. Для эксперимента автолюбитель выбрал E-класс в 210 кузове. От этой же машины копии Rolls-Royce досталась коробка передач.

Jeep Commander стал походить на Rolls-Royce благодаря измененному размеру. Владелец выставил свою разработку на аукцион. Мужчина за обновленный автомобиль решил получить не менее 10 тысяч долларов. Владелец кабриолета убрал крышу, установил четыре выхлопные трубы и огромные фары.

Ранее мы сообщали, что киевлянин создал собственными руками уникальный спорткар. Изобретатель из Киевской области решил собственноручно собрать легендарный автомобиль 1968 года выпуска Shelby Cobra. Мужчина собрал машину, добавив детали, придавшие ей своеобразный характер. Изобретателя зовут Иван Кожушко. Он учитель физкультуры. Иван рассказал, что его мечтой всегда была Shelby Cobra, но из-за высокой цены этого автомобиля, он решил самостоятельно создать ее копию. Мужчина использовал детали разных автомобилей. Что касается дуги безопасности, для нее он применил водопроводную трубу.

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