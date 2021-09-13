Советский автопром даже фанаты тех времен обходят стороной, признавая средства передвижения хламом

Советские машины часто ломались, были максимально некомфортными для водителя и для пассажиров, а также имели страшный внешний вид. Хуже быть действительно не может.

Самые убогие и уродливые представители советского автопрома показал известный блогер Максим Мирович.

Запорожец

"Запорожцы" считались наиболее убогими. Они были крайне маленькими внутри, и человек с ростом 180 см упирался головой в потолок. Кроме того авто имело ряд недостатков: плохо заводилось, глохло на дороге, часто ломалось. Свое прозвище "ушастые" эти авто получили за боковые воздухозаборники для охлаждения расположенного сзади двигателя. Выглядели они страшно и комично.

"Горбатый" Запорожец

Предыдущая версия Запорожца получила в народе меткое прозвище "горбатый". Несмотря на микроскопические размеры, "горбатый" считался полноценным двухдверным седаном для четырех человек. В народе этого уродца ласково называли "ведром".

СМЗ С3Д, "Инвалидка"

Задумка создать специальное авто для людей с ограниченными возможностями прекрасна - но вот реализация в этом случае вышла по-совковому ужасной. Мотор мощностью всего в 12 лошадиных сил был крайне слаб для 500-килограммового автомобиля. Машина крайне неторопливо разгонялась всего до 55 км/час, часто ломалась и быстро ржавела.

ГАЗ-69 "Козел"

При разработке ему дали имя "труженик" и выгравировали это слово на приборной панели. Но в народе его стали называть - "козел". Авто было очень дубовым, примитивным, неустойчивым во время движения и часто ломалось.

Напомним, желающим вернуться в СССР раскрыли глаза на происходящее в те годы.

Как сообщала Politeka, историк заставил усомниться в прелестях жизни в СССР.

Также Politeka писала, что историк открыл глаза на реалии эпохи СССР.