Из Крыма, Северной Кореи, Судана, Сирии, Кубы и Ирана начали приходить сведения о блокировке мобильных телефонов, выпущенных компанией Xiaomi.

Об этом сообщает XDA Developers.

По данным издания, владельцы нескольких дней пользуются смартфонами, а после на экране блокировки появляется сообщение с таким текстом:

«Политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его».

Сообщение заканчивается рекомендацией производителя обратиться к продавцу. В Условиях использования продуктов от Xiaomi говорится, что покупатели не имеют права экспортировать смартфоны в определенные регионы.

При этом, в соглашении с компанией нет упоминания о том, что экспортируемые в эти регионы устройства будут блокировать. В компании отметили, что контракт, как и все реализованные товары соответствует действующим законам об экспортном контроле.

К ним относятся законы, касающиеся экспортного контроля в США, а также нормы юрисдикции покупателя. При этом, покупатель, согласно договору, обязуется не экспортировать товары компании в страну или на территорию, по отношению к которой это запрещено нормативными документами об экспортном контроле. К запрещенным отнесли: Крымский регион, Судан, Северную Корею, Сирию, Иран и Кубу.

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