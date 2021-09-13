Это было непросто, но мальчик себя поборол

Юный спортсмен обожает физическую культуру и профессионально занимается киокушинкай-кан каратэ

Артем Захаров из Мелитополя в Запорожской области установил спортивній рекорд и отжался 1001 раз. Мальчику всего 9 лет.

Как сообщает издание "Индустриалка", это произошло во время празднования Дня физической культуры и спорта.

Юный спортсмен занимается киокушинкай-кан каратэ, активно выступает на соревнованиях от областных и международных. А на этот раз юный спортсмен решил попробовать себя в новом качестве. Мальчик отжался 1001 раз.

По словам тренера парня, Анатолия Зинченко, его воспитанник уже делал более 400 отжиманий на спортивном турнире. Поэтому возникла идея подать заявку в Книгу рекордов, чтобы Артем попытался сделать столько отжиманий, сколько сможет. Парня поддерживали зрители, родители, родные, друзья и тренер.

"К этому рекорду Артем шел, наверное, с 2019-го года, когда он первый раз отжался 220 раз, тогда мы подумали, что мог бы получиться рекорд, но на время оставили эту идею", - рассказал тренер ребенка.

Мальчик рассказал, что было очень трудно сделать столько отжиманий, у него сводило пальцы на руках, но он поборол себя.



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