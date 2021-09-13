Украинский электромобиль удивил дизайном
Создателем нового электромобиля стал инженер Ривненской АЭС Андрей Буткевич, передает autocentre.
МЕМ-01 имеет очень необычный вид. Привлекает внимание форма и двухцветная окраска кузова.
Важно отметить, что в конструкции транспортного средства использованы только экологически чистые материалы.
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Движок мощностью 2 л. с. способен разогнать небольшой автомобиль до 35 км/ч.
В салоне могут разместиться два человека. Авто может перевозить около 100 кг груза.
Конструктор отметил, что его электромобилем уже активно интересуются, и ему поступали предложения о продаже.
Напомним, самые уродливые представители советского автопрома показал известный блогер Максим Мирович.
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Напомним, желающим вернуться в СССР раскрыли глаза на происходящее в те годы.
Как сообщала Politeka, историк заставил усомниться в прелестях жизни в СССР.
Также Politeka писала, что историк открыл глаза на реалии эпохи СССР.