На территории индийского штата Харьяна, в городе Хисар суд принял заявление на развод, которое подал мужчина, похудевший в браке на 21 килограмм.

Об этом сообщает Times of India.

Муж потребовал развода, обвинив в похудании жену, которая, по его словам, была вспыльчивой и жестокой. Пара заключила брак в 2012 году. В этой семье появился на свет ребенок – дочь. Имя мужа издание не сообщило.

Муж, среди прочего, обвинил супругу на суде в том, что она не наладила отношения с членами его семьи, а также отличается расточительностью. Супруг сообщил, что женщина нередко ссорилась с ним из-за мелочей, а он из-за этого ощущал, что унижен в глазах семьи.

Супруг подчеркнул, что надеялся на будущее и верил, что его жена изменится, но она не одумалась. Индиец перед судом обвинил жену в жестокости, подчеркнув, что до брака его вес достигал 74 килограмм, а сейчас он похудел до 53.

Потерю веса мужчина связал с психологическим насилием, полученным от супруги. Обвиняемая сообщила, что всегда выполняла супружеские обязанности, а с мужем обращается с уважением и любовью.

Женщина, напротив обвинила супруга в том, что он относился к ней без достаточной нежности и любви, проявляя жесткость. Жена подала апелляцию, чтобы отменить развод, но ее отклонил суд.

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