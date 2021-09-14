Семь лет назад военный защищал от врага город Счастье на Луганщине

Во Львове умер ветеран Антитеррористической операции на Донбассе Иван Маланич. Трагедия произошла 13 сентября. Сердце мужчины остановилось на 46-м году жизни.

Об этом сообщили на Facebook-странице 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовой войск ВСУ, лейтенантом запаса которой был погибший.

Причина смерти защитника пока неизвестна. Также пока не сообщили, когда состоятся прощание и похороны.

Соболезнования семье также выразил городской голова Львова Андрей Садовый: "Особенно болезненная утрата для родных и близких, потеря для военных собратьев, для общины города Львова. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память защитнику Украины".

В 2014 году Иван Маланич вместе с братом-близнецом был среди числа добровольцев, которые защищали Украину от российской агрессии. Он участвовал в боях за Счастье в составе 80-й бригады и оборонял Луганскую ТЭС.

За мужество, образцовое исполнение воинского долга Иван Маланич был награжден орденом "За мужество" третьей степени.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.