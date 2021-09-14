В Украине снова разгорелся языковой скандал

В этот раз с участием полицейского. Женщина сняла на видео, как сотрудник полиции отказывался разговаривать на украинском языке.

"Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора", - говорит украинка.

В свою очередь, патрульный предложил перейти к решению проблемы, из-за которой им поступил вызов. На что женщина на повышенных тонах продолжала требовать у них говорить на украинском.

Чем закончился конфликт на данный момент неизвестно.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, украинка обозвала Львов "дырой" и попала в скандал.

На видео Карина Бида говорит, что на нее "навалила грусть" из-за понимания, что отдых подходит к концу и нужно возвращаться в "дыру".

"Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", – говорит девушка на видео.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.