В Украине снова разгорелся языковой скандал
В этот раз с участием полицейского. Женщина сняла на видео, как сотрудник полиции отказывался разговаривать на украинском языке.
"Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора", - говорит украинка.
В свою очередь, патрульный предложил перейти к решению проблемы, из-за которой им поступил вызов. На что женщина на повышенных тонах продолжала требовать у них говорить на украинском.
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Чем закончился конфликт на данный момент неизвестно.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, украинка обозвала Львов "дырой" и попала в скандал.
На видео Карина Бида говорит, что на нее "навалила грусть" из-за понимания, что отдых подходит к концу и нужно возвращаться в "дыру".
"Еще две недельки и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", – говорит девушка на видео.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.