Инцидент произошел на улице Миропольской в Днепровском районе столицы, жилой массив Северно-Броварской

В Киеве в одном из супермаркетов взрослый мужчина отличился грубым поведением и неадекватностью.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Мужчина грубо ругался, не стесняясь ни детей, ни женщин.

Судя по видео, девочка не на шутку испугалась, поскольку грубиян еще и хотел схватить ее за лицо. На замечание одной из покупательница, мол он же с ребенком разговаривает, тот ответил: "Я детей помножу на ноль".

"Что это за бык такой, решивший самоутвердиться за счет девочки-подростка? Очевидцы говорят, что так он себя начал вести, когда девочка попросила без очереди купить маску", - сказано в подписи под видео.

В комментариях пользователи отметили, что это просто "герой в маминых штанах": "Животное нашло приключение, ждем извинения", "Я бы на месте ее родственников нашел бы этого дурачка, и провел бы с ним профилактическую беседу".

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.