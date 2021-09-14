Инцидент произошел на улице Миропольской в Днепровском районе столицы, жилой массив Северно-Броварской
В Киеве в одном из супермаркетов взрослый мужчина отличился грубым поведением и неадекватностью.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.
Отмечается, что горожанин не на шутку разошелся, когда девочка-подросток купила без очереди на кассе защитную маску. Мужчина грубо ругался, не стесняясь ни детей, ни женщин.
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Судя по видео, девочка не на шутку испугалась, поскольку грубиян еще и хотел схватить ее за лицо. На замечание одной из покупательница, мол он же с ребенком разговаривает, тот ответил: "Я детей помножу на ноль".
"Что это за бык такой, решивший самоутвердиться за счет девочки-подростка? Очевидцы говорят, что так он себя начал вести, когда девочка попросила без очереди купить маску", - сказано в подписи под видео.
В комментариях пользователи отметили, что это просто "герой в маминых штанах": "Животное нашло приключение, ждем извинения", "Я бы на месте ее родственников нашел бы этого дурачка, и провел бы с ним профилактическую беседу".
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.
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