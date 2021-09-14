В Казахстане задержали мужчину, в легковушке которого находилась живая лошадь.

Об этом сообщает Polisia.kz.

«Остановившие его на автодороге сотрудники батальона патрульной полиции сразу же доставили подозреваемого в отдел полиции вместе с автомашиной», - сообщили местные правоохранители.

В полиции рассказали, что вскоре нашелся владелец лошади. Оказалось, что животное похитили, а его владелец об этом даже не подозревал. Правоохранители выяснили, что мужчина имеет отношение к кражам других лошадей, а также телят. Животных водитель садил в машину, отвозил в тайное место, а затем искал людей, которые смогли бы купить его добычу.

По данным местного издания под названием «Литер» задержанный похититель животных передвигался на легковушке марки «Жигули». В департаменте полиции области сообщили, что правоохранители продолжают расследовать преступления, а также ищут людей, которые скупали животных у вероятного похитителя.

Действия подозреваемого представители правоохранительных органов рассматривают, как скотокрадство, наказание за которое описано в статье 188-1 Уголовного кодекса Казахстана. Если подозреваемый окажется виновным, ему придется провести в местах заключения до пяти лет. Какую меру пресечения избрали для задержанного пока неизвестно.

Напомним, что пони оставили в запертом автомобиле на жаре

Как сообщала Politeka, в Харькове авто сбило девушку на лошади

Также Politeka писала, что в Одессе уставшая лошадь упала посреди улицы