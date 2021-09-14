В Европе цена на газ установила новый исторический максимум, достигнув 800 долларов за тысячу кубометров.
Такие сведения получены с лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на торгах 14 сентября перешла за отметку в 65,5 евро за МВт в час, что при пересчете составляет более 801 доллара за тысячу кубов газа. Торги начались при цене 61,25 евро за МВт-ч. Вначале цена слегка упала, но затем начала подниматься.
На пике она достигла 65 долларов за МВт-ч. В Европе цены на газ на бирже первый раз достигли рекордного показателя в августе. Тогда они перешли за отметку в 600 долларов за тысячу кубометров. Результаты аукциона дали толчок для будущего роста.
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"Газпром" тогда отказался от бронирования дополнительных мощностей для украинского транзита. По мнению экспертов, высокие цены газа в Европе вызваны тем, что в хранилищах запасов немного. Сергей Макогон, гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" отметил, что цена выросла в три раза за год.
Такой подъем он связал с транзитной политикой, которую проводит российский газовый монополист. «Газпром» не хочет увеличивать закачку голубого топлива в хранилища, а также увеличивать продажи на бирже перед запуском "Северного потока – 2".
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