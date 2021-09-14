Молодая участница популярного украинского проекта «МастерШеф» Стелла Клименко неожиданно ушла из жизни после остановки сердца

30-летняя кулинар, участвовавшая в шоу «МастерШеф. Профессионалы-3», умерла 13 августа. Ее родственники сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца, уточнив, что с коронавирусом это не связано.

Печальной новостью поделился на своей странице в Инстаграм друг Стеллы Николай Люлько, также участвовавший в «МастерШеф».

«Стелла девочка вечная память тебе дорогая. Вчера родители, друзья, коллеги и Я лишились дорогого нам человека. Стелла девочка, так я тебя всегда называл. Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой. Ты наша зажигалочка. Мы с тобой прошли многое!», - написал Николай.

Он добавил, что до последнего продолжал надеяться на чудо.

Свои соболезнования в связи со смертью Стеллы выразили и создатели «МастерШеф».

«Выражаем искренние соболезнования. Вечная память», - написали они.

Украинцы также не могут поверить в смерть молодой звезды шоу.

«Капец, что же случилось? Она у меня в любимках ходила на Мастер Шеф. Молодая такая!», «Какой ужас! До сих пор не верится. Терпения Вам, пусть земля ей будет пухом», «Как так могло произойти? Сочувствую. Вечная память», «Очень горькая потеря», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" засветил интерьер своего дома в Канаде.

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