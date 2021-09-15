В деле о гибели лидера "Народного руху" Вячеслава Черновола появились доказательства того, что это убийство, а не случайная авария.

Об этом сообщил бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша, передает «4 канал».

«Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы», - сказал Голомша.

По его словам, водителя добили аналогичным кастетом. Голомша подчеркнул, что речь идет о заранее спланированном убийстве, а не о дорожно-транспортном происшествии. Бывший чиновник сообщил, что следователям удалось установить, что подушки безопасности в машине заранее отключили.

Также команда Голомши выяснила, что осмотр места происшествия также оказался поддельным. Следователи выяснили, что на Волыни убили главного свидетеля. Голомша сообщил, что после получения трупа Черновола, в его костях удалось найти тяжелые металлы.

При этом от эксперта бывший чиновник добился признания о том, что он не делал вскрытие диссидента. Голомша рассказал, что, когда следователи подобрались к людям из команды Януковича, все дела у него забрали, передав их еще одному заместителю прокурора. В то время Александр Медведько был руководителем ведомства.

Напомним, что 22 года прошли со дня гибели Вячеслава Чорновила

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