Трагическое событие произошло 14 сентября
Во время матча ветеранских команд в селе Коровия, возле Черновцов, в день своего 60-летия умер известный футболист клуба "Буковина" Дмитрий Белоус.
Об этом сообщается на официальной странице Черновицкого клуба в Facebook.
"Дмитрий Иванович всегда жил в движении, больше всего не любил сидеть на месте. Этот человек был примером для многих футболистов", - говорится в сообщении клуба.
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По случаю своего юбилея Дмитрий Белоус организовал матч ветеранов "Буковины". Как рассказали медики, сам Белоус не участвовал в игре из-за состояния здоровья, ведь имел проблемы с сердцем.
Как уточнило издание Униан, через несколько минут до завершения игры Дмитрий Белоус внезапно потерял сознание и упал на землю. Ему оказывали медицинскую помощь, однако спасти спортсмена не удалось.
Дмитрий Белоус - советский и украинский футболист. Большую часть своей карьеры провел в составе команд "Буковина" (Черновцы) и "Металлург" (Запорожье). В 1989-м был бронзовым призером чемпионата УССР в составе тернопольской "Нивы".
Также играл в составе команд "Заря" (Бельцы, Молдова) и "Кристалл" (Чертков).
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.