Известный рэпер Kyivstoner попал в скандал из-за приглашения россиян в Украину

Шоумен на видео размещенном в Инстаграме скандировал "Россия". Позже в переписке сделал вид, что не знает о войне, которая продолжается в нашей стране.

"Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска..." – говорит на камеру Kyivstoner.

На критику, которая взвалилась на рэпера он решил ответить и поинтересовался, почему видеться с россиянами и скандировать "Россия" – это преступление.

"У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а во Львове? Во Львове – война?" – спросил Kyivstoner.

К слову, в Украине снова разгорелся языковой скандал

В этот раз с участием полицейского. Женщина сняла на видео, как сотрудник полиции отказывался разговаривать на украинском языке.

"Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора", - говорит украинка.

В свою очередь, патрульный предложил перейти к решению проблемы, из-за которой им поступил вызов. На что женщина на повышенных тонах продолжала требовать у них говорить на украинском.

Чем закончился конфликт на данный момент неизвестно.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.

Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.

Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.