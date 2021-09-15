Известный рэпер Kyivstoner попал в скандал из-за приглашения россиян в Украину
Шоумен на видео размещенном в Инстаграме скандировал "Россия". Позже в переписке сделал вид, что не знает о войне, которая продолжается в нашей стране.
"Пацаны, братва! Вы приехали! Гости из Челябинска..." – говорит на камеру Kyivstoner.
На критику, которая взвалилась на рэпера он решил ответить и поинтересовался, почему видеться с россиянами и скандировать "Россия" – это преступление.
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"У нас сейчас война? Подожди. А если она у нас, почему ты не на войне, а во Львове? Во Львове – война?" – спросил Kyivstoner.
К слову, в Украине снова разгорелся языковой скандал
В этот раз с участием полицейского. Женщина сняла на видео, как сотрудник полиции отказывался разговаривать на украинском языке.
"Вы не имеете права общаться со мной на русском языке. Я не понимаю язык агрессора", - говорит украинка.
В свою очередь, патрульный предложил перейти к решению проблемы, из-за которой им поступил вызов. На что женщина на повышенных тонах продолжала требовать у них говорить на украинском.
Чем закончился конфликт на данный момент неизвестно.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, девушка-блогер записала дерзкое обращение к тем, кто говорит на украинском.
Как сообщала Politeka, кумир украинской молодежи отобрал у девочки подаренный iPhone.
Также Politeka писала, что блогер м жительница Мариуполя записала видео, в котором оскорбительно отзывалась о ВСУ.