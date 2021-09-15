Даже через 21 год после того ужасного убийства в Таращанском лесу

В центре столицы на Крещатике вандалы повредили мемориальную доску, установленную в память о журналисте Георгии Гонгадзе.

Об этом сообщил Тимиш Мартиненко-Кушлянский в Facebook.

«Даже через 21 год после того ужасного убийства в Таращанском лесу Георгий кому-то не дает покоя», – написал он.

Происшествие случилось накануне 16 сентября. Именно в этот день исчез Гонгадзе. Автор публикации сообщил, что мемориальную доску в Киеве установили ровно год назад – 16 сентября 2020 г.

Ранее мы сообщали, как выглядят дочери Георгия Гонгадзе. Супруга Георгия Гонгадзе через год после гибели журналиста была вынуждена уехать в США, поскольку испугалась за дочерей. Поэтому, свое детстве девочки провели в Вашингтоне. После школы сестры стали студентками вузов. Соломия прошла обучение в Великобритании. Нана решила остаться в Вашингтоне. На опубликованных снимках можно заметить, что Нана сохранила естественный цвет волос. В свою очередь Соломия превратилась в яркую блондинку. Соломия для себя выбрала политическое направление. Эта девушка стала студенткой Лондонской школы экономики и политических наук. Дочь Гонгадзе вошла в рейтинг ста наиболее перспективных студентов в Великобритании. Нана Гонгадзе стала студенткой Американского гуманитарного университета Вашингтона.

Напомним, что как выглядят дочки-близняшки Георгия Гонгадзе

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