Все скучают по Михаэлю, но Михаэль здесь.

Жена гонщика Михаэля Шумахера – Коринна, рассказала о нынешнем состоянии своего мужа, который все еще борется за жизнь.

Об этом сообщает The Sun.

Коринна, а также сын гонщика по имени Мик поучаствовали в съемках документальной ленты "Шумахер", созданной компанией Netflix. Отметим, что мировая премьера ленты запланирована на 15 сентября. Коринна рассказала, что дети, отец, семья и она сама скучает по Михаэлю

«Все скучают по Михаэлю, но Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и это придает нам силы. Несмотря ни на что я сделаю все, что смогу. Мы все сделаем», – сказала Коринна Шумахер.

Коринна подтвердила, что сейчас ее муж все еще продолжает лечение от травм. Супруга гонщика сообщила, что живут они всей семьей и это очень любит Михаэль. Коринна призналась, что для нее важно, чтобы муж мог наслаждаться личной жизнью.

В этом году сын Мик, младший из детей Шумахеров, совершил свой дебют, как пилот Формулы-1. Он рассказал, что грустит из-за того, что не имеет возможности обсудить карьеру с отцом, а также поделиться опытом. Он рассказал, что по-другому понимает отца, поскольку они оба говорят на едином языке автоспорта.

Отметим, что Михаэль Шумахер впервые выступил в "Формуле-1" в Бельгии в 1991 году. В чемпионате мира он выступал до завершения сезона 2006 года. Затем гонщик возобновил карьеру.

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