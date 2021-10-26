Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Балтийске Калининградской области в России, потом начался пожар на площади 50 кв. метров.
Как сообщают местные паблики и СМИ жильцы второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон дома, чтобы спасти им жизнь. Внизу малышей ловили подоспевшие на помощь люди.
Инцидент произошел в доме №24 в Балтийске. Взрывной волной выбиты окна в нескольких квартирах, в том числе, в соседних домах. По предварительным данным, эпицентр находился на первом этаже дома.
На кадрах с места событий видно, что люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня. По данным МЧС, один человек пострадал.
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Как рассказали очевидцы, взрыв произошел около 13.00 по местному времени. На месте сейчас работают спасатели и медики.
Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети. На видео, которое опубликовали в сети видно, как квартиру охватывает пожар после взрыва. После чего густой дым поднимается вверх здания. Вокруг сбежались люди.
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