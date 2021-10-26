Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Балтийске Калининградской области в России, потом начался пожар на площади 50 кв. метров.

Как сообщают местные паблики и СМИ жильцы второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон дома, чтобы спасти им жизнь. Внизу малышей ловили подоспевшие на помощь люди.

Инцидент произошел в доме №24 в Балтийске. Взрывной волной выбиты окна в нескольких квартирах, в том числе, в соседних домах. По предварительным данным, эпицентр находился на первом этаже дома.

На кадрах с места событий видно, что люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня. По данным МЧС, один человек пострадал.

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Как рассказали очевидцы, взрыв произошел около 13.00 по местному времени. На месте сейчас работают спасатели и медики.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети. На видео, которое опубликовали в сети видно, как квартиру охватывает пожар после взрыва. После чего густой дым поднимается вверх здания. Вокруг сбежались люди.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.

Кроме того Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.