Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Балтийске Калининградской области в России, потом начался пожар на площади 50 кв. метров.

Как сообщают местные паблики и СМИ жильцы второго этажа были вынуждены выбрасывать своих детей из окон дома, чтобы спасти им жизнь. Внизу малышей ловили подоспевшие на помощь люди.

Инцидент произошел в доме №24 в Балтийске. Взрывной волной выбиты окна в нескольких квартирах, в том числе, в соседних домах. По предварительным данным, эпицентр находился на первом этаже дома.

На кадрах с места событий видно, что люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня. По данным МЧС, один человек пострадал.

Как рассказали очевидцы, взрыв произошел около 13.00 по местному времени. На месте сейчас работают спасатели и медики.

Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети. На видео, которое опубликовали в сети видно, как квартиру охватывает пожар после взрыва. После чего густой дым поднимается вверх здания. Вокруг сбежались люди.

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