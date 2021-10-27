В Закарпатской области ранним утром 27 октября на глубине 7 км зафиксированы подземные толчки. Их сила по шкале Рихтера составляет 3,1 балла.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля .

Эпицентр сегодняшнего землетрясения находится в районе Виноградова, что в Закарпатской области. Эксперты отнесли его к едва ощутимым.

Как отмечают специалисты Центра специального контроля, такое землетрясение под силу почувствовать только незначительному количеству людей. Особенно это касается тех, кто находится на верхних этажах помещений в спокойном состоянии.

По данным ведомства, в этом регионе последние землетрясения были зафиксированы еще в прошлом году. 23 января 202о года произошло землетрясение с магнитудой 3 балла, а 25 февраля сила землетрясения составила 1,9 балла по шкале Рихтера.

Следует отметить, в этом году в Украине специалисты Центра специального контроля зафиксировали несколько землетрясений. Так, 19 октября на территории Ивано-Франковской области было землетрясение магнитудой 2,1 балла. Оно относится к неуловимым по классификации землетрясений По расчетам специалистов интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Напомним, землетрясение встряхнуло Украину: в ГСЧС сообщили детали и что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, землетрясение в Украине, кто оказался под ударом.