За создание фейковых ковод-сертификатов с помощью фальшивого приложения "Дія" украинцев ожидает наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире телеканала
"Использование фейкового "Дія" для изготовления любых документов, в том числе и ковид сертификатов приравнивается к подделке документов. Согласно действующему законодательству за это может быть наказание как штрафы, так и лишение свободы", — сообщил Мстислав Баник.
Фальшивое приложение, которое создал украинец, полностью повторяет дизайн "Дія", однако он нет никаких доступов к реестру и есть риск, что мошенники могут завладеть конференционными данными украинцев.
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Сейчас специалисты киберполиции выясняют, сколько украинцев и кто именно воспользовались фальшивым приложением. Кроме того, пока невозможно заблокировать мошеннические ресурсы, потому что они размешены на иностранных серверах. Однако уже в ближайшее время специалисты киберполиции обещают первые результаты.
Напомним, полиция поймала создателя фейкового "действия": что грозит горе-программисту.
Как сообщала Politeka, ищут на рынках и в транспорте: на поиск нарушителей бросились 1200 патрулей, сделано предупреждение.
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