За создание фейковых ковод-сертификатов с помощью фальшивого приложения "Дія" украинцев ожидает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире телеканала OBOZREVATEL.

"Использование фейкового "Дія" для изготовления любых документов, в том числе и ковид сертификатов приравнивается к подделке документов. Согласно действующему законодательству за это может быть наказание как штрафы, так и лишение свободы", — сообщил Мстислав Баник.

Фальшивое приложение, которое создал украинец, полностью повторяет дизайн "Дія", однако он нет никаких доступов к реестру и есть риск, что мошенники могут завладеть конференционными данными украинцев.

Сейчас специалисты киберполиции выясняют, сколько украинцев и кто именно воспользовались фальшивым приложением. Кроме того, пока невозможно заблокировать мошеннические ресурсы, потому что они размешены на иностранных серверах. Однако уже в ближайшее время специалисты киберполиции обещают первые результаты.

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