В одном из садиков Кропивницкого произошло ЧП. 26 октября 2-летняя девочка была доставлена в больницу. До этого ребенок находился в детском саду.

Детали инцидента сообщает " Общественное ".

Как рассказала мама пострадавшей девочки, 26 октября, в 9.30 ей позвонила воспитательница группы и сообщила, что у ребенка посинели губы, ее трясет и она отказывается от еды.

"Когда забирала дочь, у нее были очень холодные руки, хотя одета была тепло. Сразу поехали в больницу", — рассказывает женщина.

По словам участкового врача, у девочки все признаки переохлаждения.

"Когда мать забрала ребенка из садика температура тела была 37.5, а на приеме у врача – уже 39. Это один из признаков острой респираторной инфекции", — рассказала врач.

Переохлаждение произошло из-за того, что в садик, который посещает пострадавшая девочка, к тому времени не дали отопление. В группах температура воздуха колебалась от 10 до 15 градусов тепла. Некоторые родители готовы были принести собственные обогреватели. Однако заведующая дошкольного учреждения запретила их использовать, говоря, что это является нарушением пожарной безопасности.

27 октября начальник городского управления образования Лариса Костенко сообщила, что действительно в некоторых группах садика была низкая температура, а вот не включают обогреватели том, что существующая электросеть может не выдержать большого количества электрики.

Однако по словам чиновницы, городские власти извинились перед мамочкой за досадный инцидент.

Сейчас пострадавшая девочка находится дома и лечится. По словам мамы, она отказалась от компенсации убытков на лечении и не планирует подавать в суд. После выздоровления ребенок вернется в садик.

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