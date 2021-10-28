В Соединенных Штатах из жизни ушел комик Морт Сал - он был одним из первых в мире стендап-комиков, которые сделали такие выступления популярными.
Некролог публикует NYT, акцентируя, что Сал произвел революцию в комедиях 50-х, когда начал горько язвить по поводу политических и социальных проблем. Его часто называли королем комедии своего времени.
По словам помощницы артиста Люси Мерсер, он умер "мирно, в своем доме в штате Калифорния". Причиной смерти Сала стала старость - ему было 94 года.
Морт Сал был общительным и сварливым - его однажды описали как "очень симпатичного парня, который легко теряет друзей", он имел долгую карьеру взлетов и падений.
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Морт Сал родился 11 мая 1927 года в Канаде, однако еще ребенком вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес, где стал одним из первопроходцев сатирической комедии и стендап-выступлений в 1950–1960-х годах.
На экранах дебютировал в 1958-м в драме "В любви и на войне". В дальнейшей фильмографии - еще два десятка пунктов: "Триллер", "Джонни Кул", "Железная сторона", "Любовь по-американски", культовое "Критическое положение!", "Ничто не вечно" и другие.
Напомним, что ушла из жизни актриса Джанет Бордон.
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