В шахту лифта с 6 этажа недостроенного дома в Краматорске вечером, 27 октября провалилась 17-летняя девушка.
Об этом сообщает
"Приехавшие на место ЧП спасатели спустились в шахту лифта, аккуратно положили девушку на носилки, вытянули ее и передали медикам", — говориться в сообщении управления.
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На данный момент медики не спешат рассказывать о состоянии несовершеннолетней пострадавшей.
Как ранее сообщалось, в Одессе несовершеннолетние закидывали камнями трамваи. Инцидент произошел в вечернее время, и к счастью никто не пострадал. Однако результат действий малолетних вандалов - несколько размытых окон.
Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили подростков. С ними проведена воспитательная беседа. А на родителей составлены протоколы. Также за "детские шалости" мамам и мама придется заплатить немаленький штраф.
Напомним, что недавно подростки устроили "вечеринку" на кладбище, видео: "залезла на крест и..".
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