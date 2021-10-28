Водитель такси, который нарушил правила карантина, отказался везти украинку и выгнал ее из салона.
Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Хазан.
На вызов к женщине приехал водитель автомобиля Ford - он был без маски, поэтому пассажирка попросила его соблюдать правила карантина.
После этого мужчина начал агрессивно себя вести.
"Стою здесь на улице в а**е. Меня буквально выгнали из машины по просьбе надеть маску. С криком: "Я работаю без маски, понятно? Выходите". Открыл дверь и выгнал. В службу такси, конечно, позвонила, но до сих пор не могу прийти в себя", - сообщила женщина.
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"Таких случаев много . Он может ездить в этой маске целый день . Оденьте вы и зайдите в авто , предложите водителю новую маску, если у него нет своей , с улыбкой ), спокойно и конфликта нет ) и вы доехали с хорошим настроением", Не знаю вероятно совет будет от " капитана очевидность" но вероятно имеет смысл собрать несколько телефонов адекватных таксистов и звонить им на прямую ты же понимаешь, что это через месяц не закончится", "Сдается мне что пришло время ездить на собственной машине. Там можно без маски", - пишут украинцы в сети.
Ранее сообщалось, что ужесточение карантина в Одесской области породило черный рынок фальшивых ковид-документов, однако за их создание и использование жителям грозит уголовная ответственность.
В частности, руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник объяснил, что создание фейкового COVID-сертификата через ненастоящее приложение Дія приравнивается к подделке документов.
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Напомним, что массовые "облавы" и штрафы начались в Украине: в маршрутках, ТЦ и на рынке "7 км", кадры
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