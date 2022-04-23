Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Николаева.

С целью создания благоприятных условий для этого враг обстреливает позиции Вооруженных сил Украины, сообщил Генштаб ВСУ утром 23 апреля.

"Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе города Скадовск на Херсонщине враг развернул батарею С-300ВМ", - говорится в сообщении.

На Таврическом и Южнобугском направлениях действует группировка войск противника. Состоит из отдельных подразделений восьмой и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск, по данным Генштаба.

"Враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей", - отметили там.

Напомним, ВСУ уничтожили пункт с офицерами рф, их судьба печальна.

Добавим, что Алексей Данилов также рассказал, кого Кремль готовился поставить у власти в Украине.

Кроме того Politeka.net писала, что у Зеленского отреагировали на планы Кремля во "второй фазе" войны.