Об этом Об этом в интервью «Факты и комментарии» рассказал победитель 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян.
По его словам, бойцы к нему обращались с просьбой – поставить защиту.
«Конечно, я не отказал», - раскрыл Сурен. Также победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что переписывался с бойцами, но четких ответов от них не было из соображений безопасности.
«В истории с «Азовсталью» был определенный смысл, определенный инструмент. Как-то так получилось, что эти люди оказались в одном месте, в одно время, в таком количестве… Думаю, что, как в любой сказке, всегда есть хороший конец. И я уверен, что большинство бойцов оттуда вернутся живыми», - уверен Сурен Джулакян.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Кароль в силуэтном платье вынудила поклонников обомлеть на концерте: "Ищи меня"
Контратака ВСУ сорвала планы оккупантов, рф пытается применить сирийскую тактику: данные британской разведки
Леся Никитюк насмешила украинцев новым заявлением о рф: "Нагадила на кровать..."
Кароль неожиданно заговорила о любви и показала волнующие кадры с поцелуями: "Побеждает всегда"
Напомним, судьба сотен украинских военных, находящихся в российском плену после того, как они в прошлом месяце покинули металлургический комбинат «Азовсталь» в портовом городе Мариуполе на Азовском море, остается неопределенной.
Украинские спецслужбы поддерживают с ними связь.
Напомним, Джулакян также рассказал, что в ближайшее время ждет Луганскую и Донецкую области.
Также сообщалось, что оккупанты наступают на Славянск и Святогорск.
Кроме того Politeka.net писала, что странное поведение путина сняли на камеру.