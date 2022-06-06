Украинские защитники с «Азовстали» стали легендарными личностями и их история еще не завершена.

Об этом Об этом в интервью «Факты и комментарии» рассказал победитель 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян.

По его словам, бойцы к нему обращались с просьбой – поставить защиту.

«Конечно, я не отказал», - раскрыл Сурен. Также победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что переписывался с бойцами, но четких ответов от них не было из соображений безопасности.

«В истории с «Азовсталью» был определенный смысл, определенный инструмент. Как-то так получилось, что эти люди оказались в одном месте, в одно время, в таком количестве… Думаю, что, как в любой сказке, всегда есть хороший конец. И я уверен, что большинство бойцов оттуда вернутся живыми», - уверен Сурен Джулакян.

Напомним, судьба сотен украинских военных, находящихся в российском плену после того, как они в прошлом месяце покинули металлургический комбинат «Азовсталь» в портовом городе Мариуполе на Азовском море, остается неопределенной.

Украинские спецслужбы поддерживают с ними связь.

Напомним, Джулакян также рассказал, что в ближайшее время ждет Луганскую и Донецкую области.

Также сообщалось, что оккупанты наступают на Славянск и Святогорск.

Кроме того Politeka.net писала, что странное поведение путина сняли на камеру.