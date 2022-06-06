Известный на всю Украину глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который известен своими "успокоительными" видео, записал новое обращение.

Так, в новом видео Ким обратился к украинским журналистам в честь профессионального праздника. Он поздравил, а также поблагодарил журналистов за их работу, и особенно отметил работников средств массовой информации Николаевской области, которые объединились ради общей цели.

"Доброе утро, мы с Украины! Стреляют опять по нам, слышите вы обстрелы. Будьте аккуратны. Сегодня День журналистики. Хотел бы поздравить и поблагодарить всех журналистов за их работу. Единым фронтом отстаиваем, каждый на своем фронте работает, отстаивает нашу страну. Идем вместе к победе. Отдельно хочу поблагодарить журналистов Николаевщины, которые все остались на местах, которые все объединились. Забыли всю конкуренцию за первоочередность материала, там за эксклюзивность, и все работают вместе, понимая общую цель и задачу для того, чтобы мы двигались к победе. С праздником вас, журналисты! Вас люблю и обожаю!", - сказал Виталий Ким в своем обращении.

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