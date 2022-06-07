Такое мнение высказал в интервью «Факты и комментарии» победитель 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Сурен Джулакян, разложив перед собой карты.

«Карта «Туз небес» свидетельствует, что у путина действительно есть серьезные проблемы со здоровьем. «Мечи» — это всегда хирургия, то есть операция. Есть мечта продлить ему жизнь на 5−6 лет. Речь о выздоровлении уже не идет. Но по факту у нас выпала карта «13 аркан Смерть». То есть конец неизбежен», - пояснил Джулакян.

По словам победителя «Битвы экстрасенсов», у Путина будет три опасных периода.

«Он может умереть и в первый год, и во второй и в третий. Я так думаю, что максимум ему жить — 5 лет. Он не добудет до конца свой президентский срок. И к власти точно придет другой человек — сильный, пробивной, молодой» - заверил Сурен Джулакян.

Напомним, ранее известный израильский журналист, обозреватель интернет-издания "Детали" Марк Котлярский заявил, что у путина диагностирован рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует и, по словам Котлярского, даже с учетом операции ему якобы осталось жить 3-4 месяца.

Добавим, что в украинской разведке также подтвердили, что у Путина онкологическое заболевание, однако призвали не надеться на то, что он умрет в самое ближайшее время.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов придерживается мнения, что смерть путина ничего не изменит, так как в россии тех, кто захочет стать таким же «путиным» очень много.