Израильский офицер и военный эксперт Игаль Левин в интервью Politeka Online лад оценку тому, что сейчас происходит на фронте. По словам эксперта, сейчас россии нужно показать хоть какую-нибудь победу, поэтому они попытаются захватить Северодонецк. Однако, по словам офицера, это не принесет оккупантам стратегического успеха. Более того, Левин считает, что если они замахнуться на взятие Лисичанска, то он станет для них могилой.

"Очевидно, что они хотят какие-то успехи на местах подавать, такую "красивую картинку". Вот, почему так важен бой за Северодонецк? На самом деле он не приносит им никакого преимущества стратегического, это не стратегический успех. Более того, я напомню, если мы предположим себе худший вариант – Северодонецк падет, война, все может быть, остается Лисичанск, который находится на высоте, который отрезан рекой. Если им так тяжело с Северодонецком, то как они будут брать Лисичанск", - рассказал Игаль Левин.

По словам эксперта, возможное взятие Северодонецка может стать для россиян локальным успехом, но никак не стратегическим.

"Как и занятие Попасной – это тактический успех, но не стратегический. И самое страшное, для них самое страшное и глобально самое страшное, что за четыре месяца этого хаоса, когда погибли десятки тысяч людей, и гражданских тоже, и покалеченных сколько, переселенцы и все это. Но получается, что они не добились ни одной стратегической цели", - подытожил Левин.

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