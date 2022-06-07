«Российская армия имеет значительное преимущество сил и средств в Луганской и Донецкой областях».

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, комментируя тяжелую ситуацию на фронте.

«На фронте наметилась очень тяжелая для нас неделя. Очень сложная, которая вполне может стать для нас переломной. В том или ином отношении. Если мы устоим, она будет переломной для россиян, если не устоим – переломной для нас. И очень крупные неприятности нас ожидают, если мы не устоим», - пояснил Арестович.

Представитель ОП подчеркнул, что к этой ситуации привела «нерасторопность, а иногда и - нерешительность некоторых наших союзников вовремя передать нам тяжёлое вооружение».

Впрочем, с опозданием, но вооружение все же поступает.

Также Арестович добавил, что на международной арене есть «прорывы».

«Прорывы с газом, с втягиванием Венесуэлы в поставки нефти и прорыв с санкцонным списком очень серьезные. Ну и плюс оружие с Греции, бежит. Так или иначе 15-го числа – это заседание «Рамштайна» очередное, министров обороны. К тому моменту будет уже понятно, что у нас на востоке и в районе Запорожья и Херсона», - пояснил советник главы ОП.

Добавим, третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с главой Пентагона Ллойдом Остином запланировано на 15 июня. Заседание состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, 26 апреля на авиабазе НАТО «Рамштайн» в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой были определены очертания коллективной поддержки оборонных нужд украинской армии, сражающейся против российских оккупантов.

Тем временем в Беларуси начали резко наращивать войска - новые данные Генштаба.

Также сообщалось, что авиация ВСУ громит оккупантов на Херсонщине и Николаевщине.

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