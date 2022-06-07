Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, комментируя тяжелую ситуацию на фронте.
«На фронте наметилась очень тяжелая для нас неделя. Очень сложная, которая вполне может стать для нас переломной. В том или ином отношении. Если мы устоим, она будет переломной для россиян, если не устоим – переломной для нас. И очень крупные неприятности нас ожидают, если мы не устоим», - пояснил Арестович.
Представитель ОП подчеркнул, что к этой ситуации привела «нерасторопность, а иногда и - нерешительность некоторых наших союзников вовремя передать нам тяжёлое вооружение».
Впрочем, с опозданием, но вооружение все же поступает.
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Также Арестович добавил, что на международной арене есть «прорывы».
«Прорывы с газом, с втягиванием Венесуэлы в поставки нефти и прорыв с санкцонным списком очень серьезные. Ну и плюс оружие с Греции, бежит. Так или иначе 15-го числа – это заседание «Рамштайна» очередное, министров обороны. К тому моменту будет уже понятно, что у нас на востоке и в районе Запорожья и Херсона», - пояснил советник главы ОП.
Добавим, третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины во главе с главой Пентагона Ллойдом Остином запланировано на 15 июня. Заседание состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Напомним, 26 апреля на авиабазе НАТО «Рамштайн» в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой были определены очертания коллективной поддержки оборонных нужд украинской армии, сражающейся против российских оккупантов.
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