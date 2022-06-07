Об этом он рассказал в своем комментарии для издания «Утро Февраля».
По словам эксперта, танк Leopard 2 на фоне советских, которые использует российская армия, имеет значительные преимущества, даже если речь идет не о самых современных его модификациях, например 2А4. Поэтому, рассуждает он, поставка Украине таких танков может деморализовать российских захватчиков.
С другой стороны, Михаил Фрейдин отмечает, что сейчас линия фронта простирается на 2000 километров, а значит, и танков нужно в гораздо большем количестве. «Предполагаемая поставка в количестве 40 машин не сможет повлиять на ситуацию в стратегическом плане», - объясняет он.
Кроме этого, отмечает эксперт, для использования этих танков нужно научить экипаж, а также учесть определенные логистические моменты. «Данные машины появятся на фронте не раньше конца августа», - объясняет он. В это время, сказано в материале, военные аналитики считают, что Украина сможет начать масштабное контрнаступление, и новый батальон «Леопардов», а также другие образцы оружия с Запада произведут сильный эффект.
Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, что Россия не отказывается от цели захватить всю Украину.
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Также Politeka писала, что Друзенко рассказала, чего сейчас не хватает врачам на фронте.