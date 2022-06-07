Об этом он рассказал в своем комментарии для издания «Утро Февраля».

По словам эксперта, танк Leopard 2 на фоне советских, которые использует российская армия, имеет значительные преимущества, даже если речь идет не о самых современных его модификациях, например 2А4. Поэтому, рассуждает он, поставка Украине таких танков может деморализовать российских захватчиков.

С другой стороны, Михаил Фрейдин отмечает, что сейчас линия фронта простирается на 2000 километров, а значит, и танков нужно в гораздо большем количестве. «Предполагаемая поставка в количестве 40 машин не сможет повлиять на ситуацию в стратегическом плане», - объясняет он.

Кроме этого, отмечает эксперт, для использования этих танков нужно научить экипаж, а также учесть определенные логистические моменты. «Данные машины появятся на фронте не раньше конца августа», - объясняет он. В это время, сказано в материале, военные аналитики считают, что Украина сможет начать масштабное контрнаступление, и новый батальон «Леопардов», а также другие образцы оружия с Запада произведут сильный эффект.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, что Россия не отказывается от цели захватить всю Украину.

Также Politeka писала, что Друзенко рассказала, чего сейчас не хватает врачам на фронте.