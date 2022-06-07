Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк.
Напомним, что именно в 2015-м году были подписаны Минские соглашения.
"Пусть вас не пугают все эти новости о том, что мы что-то отдали. Это же война. Это же понятно, что идут тактические маневры: что-то отдаем, что-то забираем. Русских больше, у них больше техники, безусловно, война идет очень интенсивно. Но. Надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, чтобы они теряли очень много", - сообщил Подоляк.
Представитель ОП также добавил, что украинским защитникам нужно измотать врага, сделать так, чтобы у него закончились и резервы и ресурсы. По словам Подоляка, все территории будут украинскими.
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«Надо немножко подождать, работают профессионалы, ждем оружие, ждем санкции, которые должны добить российскую федерацию. После этого все обязательно вернем. Мы же уже не можем заканчивать так, как заканчивали в 15-м году. Закончим иначе, по-украински», заверил Подоляк.
Добавим, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, продолжаются ожесточенные уличные бои.
Самые горячие точки противостояния сегодня - Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов. По его словам, российская армия пытается задействовать на Донбассе дополнительные силы, но "103-й день Донбасс стоит крепко".
Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.
Кроме того Politeka.net писала, что авиация ВСУ уничтожает врага с неба.