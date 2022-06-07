"Мы уже не можем заканчивать так, как заканчивали в 2015-м году".

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк.

Напомним, что именно в 2015-м году были подписаны Минские соглашения.

"Пусть вас не пугают все эти новости о том, что мы что-то отдали. Это же война. Это же понятно, что идут тактические маневры: что-то отдаем, что-то забираем. Русских больше, у них больше техники, безусловно, война идет очень интенсивно. Но. Надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, чтобы они теряли очень много", - сообщил Подоляк.

Представитель ОП также добавил, что украинским защитникам нужно измотать врага, сделать так, чтобы у него закончились и резервы и ресурсы. По словам Подоляка, все территории будут украинскими.

«Надо немножко подождать, работают профессионалы, ждем оружие, ждем санкции, которые должны добить российскую федерацию. После этого все обязательно вернем. Мы же уже не можем заканчивать так, как заканчивали в 15-м году. Закончим иначе, по-украински», заверил Подоляк.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не сдают позиции в Северодонецке, продолжаются ожесточенные уличные бои.

Самые горячие точки противостояния сегодня - Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов. По его словам, российская армия пытается задействовать на Донбассе дополнительные силы, но "103-й день Донбасс стоит крепко".

Также напомним, что Арестович предупредил о тяжелой ситуации на фронте - неделя может стать переломной.

Кроме того Politeka.net писала, что авиация ВСУ уничтожает врага с неба.